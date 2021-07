Olimpiadi Tokyo 2020, il bronzo di Odette Giuffrida: "L'oro a Parigi" (Di domenica 25 luglio 2021) L' Italia prosegue alla grande la corsa olimpica ai Giochi di Tokyo 2020 . E dopo i successi di ieri, con Dell'Aquila oro nel taekwondo e la sciabola d'argento di Samele , oggi sono due azzurre 'rose'... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) L' Italia prosegue alla grande la corsa olimpica ai Giochi di. E dopo i successi di ieri, con Dell'Aquila oro nel taekwondo e la sciabola d'argento di Samele , oggi sono due azzurre 'rose'...

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - GassmanGassmann : #vitodellaquila medaglia d’oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo!!! GRANDE!!!?????? - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - AcrossTheStars7 : Io che aspetto l' episodio di Boruto per poi scoprire che oggi non ci sarà causa le olimpiadi di Tokyo. - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? -