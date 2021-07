Olimpiadi: scherma, Volpi ko in semifinale contro Deriglazova nel fioretto (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Alice Volpi ko in semifinale nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurre cede 15-10 alla russa Inna Deriglazova, campionessa in carica e grande favorita. Volpi tornerà in pedana per la medaglia di bronzo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Aliceko innelindividuale alledi Tokyo. L'azzurre cede 15-10 alla russa Inna, campionessa in carica e grande favorita.tornerà in pedana per la medaglia di bronzo.

