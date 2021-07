Olimpiadi | Santarellii e Volpi battuti | sfuma il bronzo

Advertising

TOKYO (GIAPPONE) - Niente bronzo per Andrea Santarelli e Alice Volpi nella spada e nel fioretto. L'azzurro perde la finalina per il terzo posto contro l'ucraino Igor Reizlin con il punteggio di 15-12. Igor Reizlin conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella spada maschile battendo in finale Daniele Santarelli col punteggio di 15-12. Si conclude così una giornata beffarda in casa Italia. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo il fioretto femminile, con Alice Volpi solo quarta, anche dalla spada maschile arriva una nuova delusione per l'Italia.