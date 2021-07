Olimpiadi: Sacchetti, il coach pugliese parte bene. Italia-Germania 92-82. Altre medaglie azzurre: Elisa Longo Borghini ed Odette Giuffrida, bronzo Tokyo 2020, basket maschile (Di domenica 25 luglio 2021) Nella partita di esordio l’Italia è stata a lungo in svantaggio ma ha operato il sorpasso sulla Germania nel momento-chiave. La fase finale della partita, cioè. Gara complicata con un avversario di primo livello, per questo la vittoria (per 92-82) ha un valore ulteriore. Debutto vincente alle Olimpiadi per Romeo Sacchetti, coach di Altamura della nazionale Italiana. Terza medaglia per l’Italia: arriva dal ciclismo femminile, prova su strada. Elisa Longo Borghini bronzo. La quarta è arrivata dal judo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 luglio 2021) Nella partita di esordio l’è stata a lungo in svantaggio ma ha operato il sorpasso sullanel momento-chiave. La fase finale della partita, cioè. Gara complicata con un avversario di primo livello, per questo la vittoria (per 92-82) ha un valore ulteriore. Debutto vincente alleper Romeodi Altamura della nazionalena. Terza medaglia per l’: arriva dal ciclismo femminile, prova su strada.. La quarta è arrivata dal judo ...

