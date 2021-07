Olimpiadi | Pilato squalificata | ' Gara orribile | che cosa ho fatto?'

Advertising

Corriere : È il giorno di Benedetta Pilato: la baby-star vuole stupire tutti anche nei 100 metri... - CiccioniSe : RT @Corriere: L’amarezza della 16enne: «Una gara orribile, coa ho fatto?» - Terminator1973 : RT @Bea_Mary84: Quelli che criticano una ragazzina di 16 anni, primatista MONDIALE nei 50 rana, che ha steccato la sua prima gara alle Olim… - Ilarioforjuve : Ma c'erano i giudici anche sott'acqua? In vita mia è la prima volta che sento una squalifica per gambata irregolar… - zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record italiano di Ceccon e della 4×100 stile! Carraro Panziera Di Cola e Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pilato

TOKYO (GIAPPONE) - Come se non bastasse una gara non ai suoi livelli, è arrivata anche la squalifica per Benedettanei 100 rana alledi Tokyo 2020 . L'azzurra ha chiuso la batteria al quinto posto, poi però è stata squalificata dai giudici. "È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto?" , si ...Sono le parole di una delusa Benedettadopo la squalifica in batteria nei 100 rana alledi Tokyo 2020. "Ho comunque nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo ...TOKYO (GIAPPONE) - "È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto?". Non riesce a crederci Benedetta Pilato, l'azzurra che nella batteria dei 100 rana ha chiuso solo al quinto posto, nuotando non ai ...La detentrice del record del mondo nei 50 rana commenta la delusione: "In questi giorni io avevo l'ansia però oggi stavo benissimo anzi" ...