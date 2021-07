Olimpiadi | pagelle Italia 25 luglio | Zanni ‘pesa’ tanto Tramonto fioretto | non era il vero Lombardo

(Di domenica 25 luglio 2021)TOKYO DOMENICA 25Nazionale femminile basket 3×3, 6: anche oggi una vittoria ed una sconfitta. L’accesso ai quarti di finale è ormai ad un passo, ma per puntare alle medaglie servirà alzare il livello e provare a compiere un paio di exploit contro formazioni più accreditate. Nazionale femminile tiro con l’arco, 5,5: battono la Gran Bretagna e poi, come ampiamente da pronostico, sbattono contro l’invalicabile muro della Corea del Sud. L’insufficienza è data dal ranking round negativo che ha obbligato le azzurre ad affrontare un tabellone proibitivo. Vanessa Ferrari, 9: a 30 anni ha ancora la ...

ILARIA BIANCHI 7.5: Marchia la quarta presenza olimpica con la migliore prestazione cronometrica degli ultimi due anni e avanza in semifinale centrando entrambi gli obiettivi minimi della vigilia. ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO DOMENICA 25 LUGLIO Nazionale femminile basket 3x3, 6: anche oggi una vittoria ed una sconfitta. L'accesso ai quarti di finale è ormai ad un passo, ma per puntare alle m ...L'Italia è stata grandissima protagonista nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre hanno staccato il biglietto per la finale a squadre, offrendo una prestazione di spessore. Vane ...