Olimpiadi: nuoto, oro al tunisino Hafnaoui, Detti solo sesto nei 400 stile libero (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - Il tunisino Ahmed Hafnaoui ha vinto a sorpresa la medaglia d'oro nei 400 metri stile libero ai Giochi di Tokyo 2020, con il tempo di 3.43.36. Argento all'australiano Jack McLoughlin in 3.43.52 e bronzo allo statunitense Kieran Smith in 3.43.94. Delusione per l'azzurro Gabriele Detti, bronzo a Rio 2016, che ha chiuso sesto in 3.44.88. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - IlAhmedha vinto a sorpresa la medaglia d'oro nei 400 metriai Giochi di Tokyo 2020, con il tempo di 3.43.36. Argento all'australiano Jack McLoughlin in 3.43.52 e bronzo allo statunitense Kieran Smith in 3.43.94. Delusione per l'azzurro Gabriele, bronzo a Rio 2016, che ha chiusoin 3.44.88.

