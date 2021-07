Olimpiadi, Murray si ritira dal singolare: 'Seguo i consigli dei medici' (Di domenica 25 luglio 2021) Andy Murray si è ritirato dal torneo olimpico di singolare. I medici, ha spiegato, "mi hanno sconsigliato di partecipare al singolo e al doppio. Così ho preso la difficile decisione di concentrarmi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Andysi èto dal torneo olimpico di. I, ha spiegato, "mi hanno sato di partecipare al singolo e al doppio. Così ho preso la difficile decisione di concentrarmi ...

Advertising

emamarro : RT @Eurosport_IT: Il campione in carica dà forfait ????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Tennis | #Murray - Eurosport_IT : Il campione in carica dà forfait ????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Tennis | #Murray - sportface2016 : #Tokyo2020, #tennis maschile: Andy #Murray si ritira, esce di scena anzitempo il campione olimpico in carica - 77_amx : RT @SuperTennisTv: Si chiude la prima giornata di Olimpiadi a #Tokyo2020. ?? Nel tabellone maschile avanti Djokovic, Medvedev, Basilashvili… - _ilovedelpo : Murray devi darti da fare, quest'ungherese ha vinto 3 ori in 3 olimpiadi #Tokyo2020 -