**Olimpiadi: judo, Lombardo in finale per il bronzo nei 66 kg** (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – Manuel Lombardo si qualifica alla finale per il bronzo nei 66 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro ha sconfitto al golden score il mongolo Bashkuu Yondonperenlei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

