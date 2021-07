Olimpiadi | Italia | per la top10 nel medagliere non sarà facile Scherma senza fuoriclasse | Lombardo la delusione

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Un oro, un argento e tre bronzi: questo il bottino dell’dopo i primi due giorni dia Tokyo 2020. Un bilancio sicuramente buono, che ci colloca in sesta posizione nel, ma di certo non eccezionale. Ci saremmo attesi un oro, più oggi che ieri. Il più accreditato era Manuel, numero 1 del ranking mondiale nella categoria -66 kg di judo. Sin dal primo incontro, tuttavia, il piemontese è apparso l’ombra di se stesso. Poco esplosivo e guizzante, persino prevedibile: l’antitesi del judoka capace di sgretolare gli avversari con ippon fulminei. Quello di oggi non era veramente il campione che ...