Olimpiadi | i risultati della seconda giornata | Spagna | Francia e Germania con il brivido

(Di domenica 25 luglio 2021) Si è giocata lafase a gironi delledi calcio, la competizione entra sempre più nel vivo. E’ tutto aperto per il passaggio del turno e si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. L’Argentina continua a non entusiasmare, è arrivato il successo contro l’Egitto ma solo con il minimo scarto: il gol dello 0-1 è stato messo a segno da Medina. Incredibile rimontache vince nel recupero contro il Sudafrica, tripletta per l’attaccante Gignac. Colpo dell’Honduras contro la Nuova Zelanda grazie ad un gol del calciatoreReggina ...

SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia d'oro ai #giochiolimpici è nel #taekwondo -58kg di Vito Dell'Aquila:… - SkySport : Italia alle #Olimpiadi, i risultati degli azzurri: #Giorgi al 2° turno nel tennis femminile #SkySport #Tokyo2020… - Fprime86 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Zanni bronzo nel sollevamento pesi -67kg #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Zanni bronzo nel sollevamento pesi -67kg #SkySport #Tokyo2020 -

... autore anche del record olimpico, e del colombiano Luis Javier Mosquera Lozano TOKYO 2020: IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 25 LUGLIO RIVIVI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE IGIORNO PER GIORNO ...Quarta sconfitta per la Nazionale di softball alledi Tokyo 2020: il Messico passa 5 - 0 . Dopo le ottime prestazioni (nonostante le ...E FORMULA IL CALENDARIO DELL'ITALIAE ...Si è giocata la seconda giornata della fase a gironi della Olimpiadi di calcio, la competizione entra sempre più nel vivo. E’ tutto aperto per il passaggio del turno e si deciderà tutto negli ultimi ...Tokyo 2020: i risultati delle batterie del 25 luglio. Record italiano per Ceccon; bene anche Panziera. Squalificata Pilato nei 100 rana, avanti Carraro.