Olimpiadi, i 21 titoli in palio lunedì 26 luglio: gli azzurri in gara (orari e tv). Speranze da nuoto, tiro a volo, scherma. C'è Basile (judo) (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo entrano nel vivo con la terza giornata di gare e l'Italia spera di raccogliere le prime soddisfazioni anche dal nuoto: tutti gli occhi sono puntati sulla 4×100 stile libero maschile, dopo che gli azzurri si sono qualificati alla finale con il miglior tempo (record italiano). Per una medaglia, però, si punta soprattutto su Niccolò Martinenghi nella finale dei 100 metri rana. Durante la notte si capiranno anche quali sono le chance nel tiro a volo, skeet femminile e maschile. Diana Bacosi e Tammaro Cassandro sono rispettivamente prima e terze dopo la giornata di qualificazioni di ...

