Olimpiadi: Giuffrida (judo), 'bronzo pieno di orgoglio, l'oro me lo prendo a Parigi' (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - "Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? E' molto bello, anche se ero venuta qua per l'oro. Questo bronzo però ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia di bronzo piena di orgoglio". Sono le parole della judoka azzurra Odette Giuffrida dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei -52 kg di judo ai Giochi di Tokyo 2020. "E' un bronzo che trasformerò in oro, a Parigi me lo prendo", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - "Un argento a Rio e una Tokyo? E' molto bello, anche se ero venuta qua per l'oro. Questoperò ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia dipiena di". Sono le parole dellaka azzurra Odettedopo aver conquistato la medaglia dinei -52 kg diai Giochi di Tokyo 2020. "E' unche trasformerò in oro, ame lo", ha ...

