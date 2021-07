Olimpiadi | Gignac tiene a galla la Francia | tripletta e 4-3 al Sudafrica VIDEO

(Di domenica 25 luglio 2021) Ledi calcio entrano sempre più nel vivo, si sta giocando la seconda giornata della fase a gironi. Lacontinua a dimostrare il momento veramente negativo e ha rischiato grosso, il successo contro ilè arrivato in pieno recupero e con una rimonta veramente pazzesca. Nel primo tempo ilsbaglia un rigore con Singh, si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa succede veramente di tutto. Il primo gol è di Kodisang, ci pensaa pareggiare.avanti ancora due volte con Makgopa e Mokoena, ma è sempre il calciatore del Tigres a ...

Qual è la sciabola e qual è la spada? Quand'è che il mezzofondo diventa fondo? Un ripasso in vista delle prossime due settimane ...
Ieri, un giorno prima la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, sono cominciate le prime sfide del torneo maschile con la Costa d'Avorio che vince grazie a Kessie e i Blues di Gignac e Thauvin che perd ...