(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Questa mattina non ho iniziato benissimo però ero, ma non ho trovato le onde giuste. So che il livello lo avevo e quindi miconcentrato per scegliere le onde migliori e oggi pomeriggi ho spaccato.dila miadella storia allee il percorso continua". E' la gioia espressa dall'azzurro Leonardo, dopo essere passato agli ottavi di finale neldi Tokyo 2020. L'azzurro dopo la ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Fioravanti (surf), 'felicissimo di aver vinto la mia prima heat ai Giochi, sono carico'... - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Surfing | #Fioravanti h… - Eurosport_IT : Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Surfing |… - OA_Sport : Agli archivi la prima, storica giornata del surf ai Giochi Olimpici. - zazoomblog : Surf Olimpiadi Tokyo: Leonardo Fioravanti al terzo turno! L’azzurro vince l’heat del 2° round - #Olimpiadi #Tokyo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Fioravanti

APPROFONDIMENTIItalia, la spedizione record a Tokyo 2020 SURF: 'Alla ricerca dell'onda perfetta' Sulle acque della Tsurigasaki Beach , Leo ha vissuto un evento in qualche modo ...Lo speciale: tutto sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Surf,agli ottavi grazie ai ripescaggi L'azzurro del surf Leonardovince le due heat dei ripescaggi e avanza al terzo round ...L’Italia può ancora fare affidamento su Leonardo Fioravanti. Il ventitreenne romano ... Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior ...Tokyo, 25 lug. "Questa mattina non ho iniziato benissimo però ero carico, ma non ho trovato le onde giuste. So che il livello lo avevo e quindi mi sono concentr ...