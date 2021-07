Olimpiadi, Elisa Longo Borghini ci regala un bronzo patriottico: “Ho lottato per la mia Italia” (video) (Di domenica 25 luglio 2021) “Prima o poi vincerò l’oro alle Olimpiadi ma per ora va bene così, è il secondo bronzo, nel mio piccolo ho dato il mio contributo alla mia Italia”. Sono parole belle, patriottiche, quelle pronunciate sul podio dall’azzurra Elisa Longo Borghini, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia di bronzo nella prova di ciclismo su strada femminile ai Giochi di Tokyo 2020 (video). Secondo bronzo olimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d’Argento ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021) “Prima o poi vincerò l’oro allema per ora va bene così, è il secondo, nel mio piccolo ho dato il mio contributo alla mia”. Sono parole belle, patriottiche, quelle pronunciate sul podio dall’azzurra, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia dinella prova di ciclismo su strada femminile ai Giochi di Tokyo 2020 (). Secondoolimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d’Argento ...

Advertising

rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - SkyTG24 : #Tokyo2020. Terza medaglia per l'Italia: ai #giochiolimpici Elisa Longo Borghini vince il #bronzo nella prova su st… - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - twilight_townn : RT @Eurosport_IT: BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? Tokyo 2… - AMarco1987 : Ciclismo, ancora bronzo per Elisa Longo Borghini -