Olimpiadi di Tokyo, arriva il terzo bronzo: Mirko Zanni a medaglia nel sollevamento pesi. L'azzurro alza 322kg complessivi

Mirko Zanni conquista la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria 67kg ai Giochi di Tokyo. L'azzurro alza 322kg complessivi e sale sul terzo gradino del podio. L'oro è del cinese Chen (332kg), argento per i colombiano Mosquera Lozano (331kg). Articolo in aggiornamento

