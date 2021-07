Olimpiadi | Dagnoni presidente Fci | ' Longo Borghini garanzia | grande lavoro di squadra'

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - "Per me emozione che sonoda pochi mesi è un'emozione grandissima. Elisa è stata bravissima, lei è unanelle grandi manifestazioni". Ildella Federciclismo (Fci), Cordiano, commenta così all'Adnkronos la medaglia di bronzo di Elisanella prova in linea di ciclismo su strada. "Mi preme sottolineare ildidi tutte le ragazze, frutto di un gruppo straordinario e molto coeso. Questa medaglia ci ripaga della sfortuna che abbiamo avuto ieri ...

... presso la sede di Milano del Coni, i nominativi degli Azzurri per lee Paralimpiadi. Presenti il presidente, il Team Manager delle Nazionali, il veneziano Roberto Amadio e i ......per questa Federazione " ha sottolineato il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordianoal momento della comunicazione dei nomi degli atleti convocati per le prossime-...Tokyo, 25 lug. - "Per me emozione che sono presidente da pochi mesi è un'emozione grandissima. Elisa è stata bravissima, lei è una garanzia nelle grandi manifes ...L'Italia non ha ottenuto i risultati sperati nell'odierna prova in linea di ciclismo su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri non erano tra i favoriti, ma quando la gara è entrata nel vivo ...