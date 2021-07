Olimpiadi, bronzo per Zanni nel sollevamento pesi! (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Si arricchisce il medagliere dell'Italia: Mirko Zanni è di bronzo nella gara dei 67 Kg di sollevamento pesi. L'azzuro 23enne di Pordenone, già oro agli Europei di Mosca, è ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Si arricchisce il medagliere dell'Italia: Mirkoè dinella gara dei 67 Kg dipesi. L'azzuro 23enne di Pordenone, già oro agli Europei di Mosca, è ...

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia a #Tokyo2020 Mirko Zanni ha chi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 JUDO -52 KG, GIUFFRIDA MEDAGLIA DI BRONZO SCONFITTA L'UNGHERESE PUPP AL GOLDEN SCORE #SkySport… - Eurosport_IT : Mirko Zanni ci regala un'altra medaglia: arriva il bronzo per l'azzurro nel sollevamento pesi ????????????… - mottolese : RT @MarcoTerrenato: #Tokyo2020 Tris di bronzo per gli azzurri, Odette Giuffrida nel Judo, Elisa Longo Borghini nel Ciclismo e storico Mirk… - MarcoTerrenato : #Tokyo2020 Tris di bronzo per gli azzurri, Odette Giuffrida nel Judo, Elisa Longo Borghini nel Ciclismo e storico… -