Oggi 25 luglio preghiamo San Giacomo, apostolo vicino a Gesù (Di domenica 25 luglio 2021) Fratello di Giovanni l'Evangelista, con Pietro e Giovanni, fu testimone dei momenti più intensi e cruciali del Signore. Ovvero della sia trasfigurazione ed anche della sua agonia. Fu decapitato da re Erode Agrippa nelle vicinanze della Pasqua. Fu il primo tra gli Apostoli a ricevere la corona del martirio. 25 luglio: Giacomo, fra i primi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

