Occhio | torna il fantasma dell’inflazione

Il 15 dicembre si è tenuta una riunione della Banca centrale americana, la mitica Fed, e in tre punti si può sintetizzare ciò che è stato deciso. 1. L'economia americana è in grado di assorbire la crescente domanda di consumi senza che aumenti l'inflazione. 2. Anche se i prezzi delle materie prime stanno crescendo ciò non impatterà sul prezzo dei beni finali. 3. Insomma l'inflazione non rappresenta un problema serio. Queste conclusioni, come detto, sono firmate dalla Fed, ma il dicembre di cui parliamo è quello del 1965. Dopo un mesetto iniziò la più grave crisi inflattiva che i viventi si ricordino: quella dei pazzi anni 70. Mai previsione fu più contraddetta dalla realtà. E oggi ...

