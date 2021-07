O. Marsiglia, vicino l’arrivo del laterale Pol Lirola (Di domenica 25 luglio 2021) Il Marsiglia vuole vivere una stagione da protagonista e sta rinforzando la squadra in tutte le zone del campo. Leggi su itasportpress (Di domenica 25 luglio 2021) Ilvuole vivere una stagione da protagonista e sta rinforzando la squadra in tutte le zone del campo.

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia vicino Sassuolo: 5 club su Boga Oltre all'Atalanta per l'esterno ci sono anche Marsiglia, Lione, Nizza e Lille. In passato è stato vicino a Napoli e Roma che però oggi sono defilate.

Violamania: Metà del ritiro alle spalle, ma è ancora una Fiorentina 'beta'. Cosa aspettarsi adesso? VACANZE AL TERMINE - Tra una settimana sarà vicino il momento di riabbracciare i nazionali: gli ... comunque ottimo nella professionalità fino a questo momento, di fare ritorno a Marsiglia. Peccato, ...

O. Marsiglia, vicino l’arrivo del laterale Pol Lirola ItaSportPress O. Marsiglia, vicino l’arrivo del laterale Pol Lirola Il Marsiglia vuole vivere una stagione da protagonista e sta rinforzando la squadra in tutte le zone del campo.

Juventus, Chiesa è incedibile: rifiutata la maxi offerta del Liverpool Federico Chiesa si è così fatto notare in Italia e in Europa, e per questo sul giocatore della Juventus hanno inevitabilmente messo gli occhi diversi top team europei. Chiesa resterà alla Juventus: no ...

