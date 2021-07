Nuoto, Thomas Ceccon sigla il nuovo record italiano dei 100 dorso alle Olimpiadi di Tokyo! Tre decimi e mezzo limati! (Di domenica 25 luglio 2021) Thomas Ceccon è in semifinale dei 100 metri dorso, e lo fa in grandissimo stile. La sua batteria, la quinta, è la più veloce in assoluto e il vicentino strappa anche il secondo tempo assoluto dietro soltanto al russo Kliment Kolesnikov, che ha chiuso la gara con il tempo di 52.15. Ma c’è di più per Ceccon: con la sua prova chiusa in 52.49 il ventenne ha cancellato il vecchio record nazionale della specialità, abbassando di ben 35 centesimi il proprio tempo che aveva fatto registrare lo scorso dicembre. Il tre volte bronzo europeo aveva chiuso la gara dei campionati italiani a Riccione con il tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)è in semifinale dei 100 metri, e lo fa in grandissimo stile. La sua batteria, la quinta, è la più veloce in assoluto e il vicentino strappa anche il secondo tempo assoluto dietro soltanto al russo Kliment Kolesnikov, che ha chiuso la gara con il tempo di 52.15. Ma c’è di più per: con la sua prova chiusa in 52.49 il ventenne ha cancellato il vecchionazionale della specialità, abbassando di ben 35 centesimi il proprio tempo che aveva fatto registrare lo scorso dicembre. Il tre volte bronzo europeo aveva chiuso la gara dei campionati italiani a Riccione con il tempo di ...

