Nuoto, Olimpiadi Tokyo, Nicolò Martinenghi: “Sono molto contento, ora voglio godermi la finale” (Di domenica 25 luglio 2021) In una mattina italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo, più per gli orari che per i risultati, il Nuoto azzurro si risolleva grazie alla straordinaria prestazione di Nicolò Martinenghi che si prende di forza la finale dei 100 rana, con il terzo tempo assoluto ed il nuovo record italiano. Davvero niente male. Il ventunenne nuotatore di Varese ha nuotato in 58”28 (27”38 ai 50), limando di un centesimo il suo record precedente, venendo superato a livello di tempi solamente dal fuoriclasse Adam Peaty in 57”63 e dall’olandese Arno Kamminga in 58”28. Le parole di Nicolò ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) In una mattina italiana ai Giochi Olimpici di, più per gli orari che per i risultati, ilazzurro si risolleva grazie alla straordinaria prestazione diche si prende di forza ladei 100 rana, con il terzo tempo assoluto ed il nuovo record italiano. Davvero niente male. Il ventunenne nuotatore di Varese ha nuotato in 58”28 (27”38 ai 50), limando di un centesimo il suo record precedente, venendo superato a livello di tempi solamente dal fuoriclasse Adam Peaty in 57”63 e dall’olandese Arno Kamminga in 58”28. Le parole di...

Advertising

Eurosport_IT : Altra finale per l'Italia: Alberto Razzetti si giocherà la medaglia nei 400 misti ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Gazzetta_it : Detti, che peccato: solo 6° nei 400 stile libero. 'Un'occasione buttata' - SkySport : Nuoto: Razzetti, Detti e Cusinato in finale #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto #Razzetti #Detti #Cusinato - OA_Sport : #Nuoto, Olimpiadi #Tokyo2020 , Nicolò #Martinenghi: “Sono molto contento, ora voglio godermi la finale” - twoxxghost : @c0nn3xi0n_ che io mi ricordo proprio bene che da piccola dissi a mia nonna materna di voler diventare come la Pell… -