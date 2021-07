Nuoto | Olimpiadi Tokyo Margherita Panziera | “Avevo bisogno di rompere il ghiaccio | i 100 mi servono per il passaggio nei 200”

Advertising

repubblica : Tokyo 2020, Nuoto, 400 stile libero: Detti solo sesto. Oro al tunisino Hafnaoui - ilpost : L’improbabile medaglia d’oro nel nuoto della Tunisia - Gazzetta_it : Detti, che peccato: solo 6° nei 400 stile libero. 'Un'occasione buttata' - itsmartiedixxt : RT @hermmalfy: ma a me del papa ma che cazzo me ne frega ma fatemi vedere le olimpiadi FATEMI VEDERE IL NUOTO #Tokyo2020 - zazoomblog : Olimpiadi: nuoto Carraro in semifinale nei 100 rana Pilato squalificata - #Olimpiadi: #nuoto #Carraro -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi

RISULTATITokyo 2020 diretta live: Panziera in semifinale Per la Cusinato, due volte argento agli Europei anche se ormai sono passati tre anni, ci proverà: sa bene che le vere ...(agg Michela Colombo) RISULTATITokyo 2020 diretta live: Panziera in semifinale VOLPI PER LA FINALINA Non ce l'ha fatta Alice Volpi a superare la russa Deriglazona nelle semifinali ...Non so davvero perché mi abbiano squalificata". Queste le parole di una delusa Benedetta Pilato dopo la squalifica in batteria nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Ho comunque nuotato in ...Comincia l’avventura olimpica Margherita Panziera. La specialista azzurra del dorso nuota la quarta batteria dei 100 giungendo seconda dietro la canadese Masse, che trova il record olimpico in 58?17 ( ...