Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Italia convincente quando conta meno? Al mattino gli azzurri si lamentano

(Di domenica 25 luglio 2021) Tutto molto bello, ma? Non è corretto e opportuno tracciare un bilancio così presto, ma la sensazione da queste prime gare nella piscina dell’Aquatics Center è che la Nazionalena diabbia un problema chiaro, ovvero la gara alalledi. Se si vanno, infatti, a osservare gran parte delle prestazioni deglisi è notato un netto peggioramento dalle batterie disputate la sera e alle semifinali/finali nelsuccessivo. Orari insoliti che, tra l’altro, non sono ...

Advertising

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - repubblica : Tokyo 2020, Nuoto, 400 stile libero: Detti solo sesto. Oro al tunisino Hafnaoui - ilpost : L’improbabile medaglia d’oro nel nuoto della Tunisia - ficusofDOOM : RT @cryinginitalian: Le olimpiadi mi mettono ansia troppe gare tutte insieme e pochissime sulla rai, mi ricordo i bei tempi quando su rai 2… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Tokyo2020 Italia bella, ma quando poco serve? Finora tanti peggioramenti cronometrici tra batterie serali e semifinali/final… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi

25 luglio, tre bronzi per l'Italia - Medagliere Lein tv e streaming - Il ... SIMONE ALESSIO; Ore 3:30 " JUDO maschile - 73kg : FABIO BASILE; Ore 3.37 "maschile 200 metri ......(tripletta tedesca) che l'Italia del fioretto femminile non restava a bocca asciutta alle. Notizie tutt'altro che confortanti sono arrivate dalla piscina: ilazzurro è rimasto lontano ...Non è corretto e opportuno tracciare un bilancio così presto, ma la sensazione da queste prime gare nella piscina dell’Aquatics Center è che la Nazionale italiana di nuoto abbia un problema chiaro, ...Tokyo - Squalificata. Piccola Benny. Grande flop. Era arrivata nella piscina di Tokyo 2020 accompagnata dalle attese dedicate solo a un ristretto giro di atleti. E invece l’Olimpiade della 16enne Bene ...