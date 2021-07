Nuoto, Olimpiadi Tokyo: il giorno di Federica Pellegrini e il sogno di una chiosa d’autore (Di lunedì 26 luglio 2021) Alle 19.09 locali (12.09 italiane) Federica Pellegrini sarà sui blocchetti di partenza della heat n.3 dei 200 stile libero. Prende il via la sua quinta Olimpiade, lei che aveva cominciato il suo percorso nel lontano 2004, conquistando l’argento ad Atene (Grecia) in questa specialità quando di anni ne aveva appena 16. Una carriera densa di successi, con qualche battuta d’arresto in chiave olimpica, tenuto conto di un bottino di medaglie decisamente inferiore rispetto a Mondiali ed Europei. Ecco che Federica, in qualità di campionessa del mondo in carica della distanza, cercherà di chiudere al meglio possibile la sua carriera nel contesto a ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Alle 19.09 locali (12.09 italiane)sarà sui blocchetti di partenza della heat n.3 dei 200 stile libero. Prende il via la sua quinta Olimpiade, lei che aveva cominciato il suo percorso nel lontano 2004, conquistando l’argento ad Atene (Grecia) in questa specialità quando di anni ne aveva appena 16. Una carriera densa di successi, con qualche battuta d’arresto in chiave olimpica, tenuto conto di un bottino di medaglie decisamente inferiore rispetto a Mondiali ed Europei. Ecco che, in qualità di campionessa del mondo in carica della distanza, cercherà di chiudere al meglio possibile la sua carriera nel contesto a ...

