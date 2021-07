Nuoto, Olimpiadi Tokyo: finali amare per gli azzurri. Gabriele Detti solo 6° nei 400 sl, solo Martinenghi si salva (Di domenica 25 luglio 2021) Prima giornata di semifinali e finali che non hanno sorriso più di tanto ai colori azzurri nel Nuoto in corsie. Nell’Aquatics Centre di Tokyo, sede delle Olimpiadi per la specialità, i risultati non sono stati oggettivamente all’altezza delle aspettative e soprattutto dal punto di vista cronometrico si è notato un peggioramento nella maggior parte dei casi per gli azzurri. Partendo con ordine, la Finale dei 400 misti ha visto il successo dell’americano Chase Kalisz (4’09?42) a precedere il connazionale Jay Litherland (4’10?28) e l’australiano Brendon Smith (4’10?38). Per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Prima giornata di semiche non hanno sorriso più di tanto ai colorinelin corsie. Nell’Aquatics Centre di, sede delleper la specialità, i risultati non sono stati oggettivamente all’altezza delle aspettative e soprattutto dal punto di vista cronometrico si è notato un peggioramento nella maggior parte dei casi per gli. Partendo con ordine, la Finale dei 400 misti ha visto il successo dell’americano Chase Kalisz (4’09?42) a precedere il connazionale Jay Litherland (4’10?28) e l’australiano Brendon Smith (4’10?38). Per ...

