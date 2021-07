No! Il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca non è stato prodotto due anni prima della pandemia (Di domenica 25 luglio 2021) Riceviamo via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-Checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti, una segnalazione riguardo uno screenshot con il quale si sostiene che il vaccino anti Covid19 di AstraZeneca sia stato prodotto il 15 luglio 2018, anni prima della pandemia. Nell’immagine viene mostrata una confezione del vaccino con la presunta data di produzione del vaccino, a una prima occhiata risulterebbe un ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Riceviamo via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicatosezione Fact-Checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti, una segnalazione riguardo uno screenshot con il quale si sostiene che il19 disiail 15 luglio 2018,. Nell’immagine viene mostrata una confezione delcon la presunta data di produzione del, a unaocchiata risulterebbe un ...

Advertising

LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - LaStampa : “Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi”: no vax muore di Covid a 34 anni dopo aver scherzato sui social - fabiochiusi : 'I contrati al vaccino sono invece una minoranza, che si è ridotta ulteriormente: a dicembre erano il 12%, oggi son… - Nicola50389492 : RT @IlReverendo71: Siamo la Nazione che ha permesso a Wanna Marchi di arricchirsi con alghe brucia grassi e amuleti, però il vaccino no, pe… - Andreasimo46 : @SergioSangio Non vedo dov'è il problema chi ha fatto la seconda dose del vaccino lo ha quindi questi sono no Vax t… -