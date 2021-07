“No al Green Pass” e insulti a Draghi: “È il nuovo Hitler”, manifestazioni da Nord a Sud (Di domenica 25 luglio 2021) Al grido di «No al Green Pass» e «Libertà!» e cori contro il premier Mario Draghi, migliaia di persone hanno manifestato sabato 24 luglio in diverse città d’Italia per contestare la decisione del governo sulla certificazione verde. Erano in 3 mila a Roma, dove ci sono stati disordini, 5 mila a Torino, cinquecento ad Aosta, mille ad Alessandria e Bologna, 2 mila a Cagliari, altre migliaia a Milano e poi ancora a Genova, Lecce, Cremona, Messina e non solo. A Milano c’è stato un raduno in piazza Fontana, a due Passi dal duomo di Milano, che pian piano ha sfilato verso la più capiente piazza Duomo. I manifestanti erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Al grido di «No al» e «Libertà!» e cori contro il premier Mario, migliaia di persone hanno manifestato sabato 24 luglio in diverse città d’Italia per contestare la decisione del governo sulla certificazione verde. Erano in 3 mila a Roma, dove ci sono stati disordini, 5 mila a Torino, cinquecento ad Aosta, mille ad Alessandria e Bologna, 2 mila a Cagliari, altre migliaia a Milano e poi ancora a Genova, Lecce, Cremona, Messina e non solo. A Milano c’è stato un raduno in piazza Fontana, a duei dal duomo di Milano, che pian piano ha sfilato verso la più capiente piazza Duomo. I manifestanti erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Lotta al Covid, sprint dei giovani: 124 vaccinati nell'ultima settimana Sono i giovani a spingere le vaccinazioni in Italia. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica post Covid quasi 350mila under 30, 118mila tra i 12 e i 19 anni. Le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo ...

Turismo, caos green pass: 'Gli operatori sono infuriati' ATANIA - L'imposizione del green pass non coinvolge direttamente gli albergatori, ma la certificazione vaccinale avrà delle ripercussioni nel settore turistico - ricettivo soprattutto in termini organizzativi. Pensiamo al mondo ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE I no vax incognita della serie A e il green pass resta solo un’idea L’Inghilterra ha deciso: se non ti vaccini, non giochi. La regola l’ha imposta la Football Association, che ha stabilito anche una data limite, il 1° ottobre. E in Italia cosa accade? A un mese ...

Vaccini in Campania, regge lo scudo: «Così la variante Delta è bloccata» Vaccini, boom di prenotazioni a Napoli dopo il via libera del governo alla obbligatorietà, dal 6 agosto, del Green pass, il passaporto vaccinale necessario per sedersi nelle sale interne ...

