Netflix, vietato lamentarsi di capi e colleghi (alle spalle) (Di domenica 25 luglio 2021) Un’incomprensione, troppo carico di lavoro, la difficoltà a gestire lo stress: può capitare di lamentarsi di un collega o di un capo, vuotando il sacco con un altro collega, in grado di capire la situazione e di accettare lo sfogo. Attenzione a farlo, però, nell’era delle comunicazioni elettroniche. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) Un’incomprensione, troppo carico di lavoro, la difficoltà a gestire lo stress: può capitare di lamentarsi di un collega o di un capo, vuotando il sacco con un altro collega, in grado di capire la situazione e di accettare lo sfogo. Attenzione a farlo, però, nell’era delle comunicazioni elettroniche.

Advertising

Yeah_ItsRoberta : A proposito del doping sportivo che in alcuni Stati (leggi Russia, Cina per esempio) non è assolutamente vietato ne… - enrikopinna : @ValerioMalvezzi @fdragoni Io pensavo addirittura che mi avrebbe vietato l’uso di netflix.. -