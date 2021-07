Nel domino politico delle Comunali il tassello chiave è Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) L’agitazione politica è colpaelezioni. Tra due mesi si vota in oltre mille Comuni, come dire centomila aspiranti sindaci, consiglieri, assessori con tutti gli annessi e connessi del sottopotere locale. Un ben pezzo d’Italia che con questo caldo si dimena, suda e spera. Potrebbero i leader restare sordi a tante grida di aiuto? Chiaramente no. Di qui a fine settembre (se, come pare, andremo alle urne domenica 26 per tornarci due settimane dopo nei ballottaggi) dovranno visitare almeno una volta i ventuno capoluoghi al voto. Sfileranno in processione su e giù per la Calabria, dove si tengono le Regionali. Come se non bastasse, Enrico Letta dovrà battere palmo a palmo ...