Napoli, tegola Demme: ecco quanto potrebbe stare fuori (Di domenica 25 luglio 2021) Brutte notizie in casa Napoli: Diego Demme, dopo un brutto scontro di gioco, ha dovuto abbandonare la seconda amichevole stagionale contro la Pro Vercelli a causa di un problema al ginocchio. I primi esami strumentali hanno mostrato un trauma contusivo-distorsivo di secondo-terzo grado. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la speranza azzurra è che i legamenti non siano rotti. Al momento lo stop previsto è di due mesi; in caso di rottura e di operazione i tempi si allungherebbero sino a sei mesi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

