Napoli-Pro Vercelli, scintille all'intervallo: il motivo (Di domenica 25 luglio 2021) L'infortunio di Diego Demme ha acceso gli animi nel ritiro di Dimaro-Folgarida tra le due compagini che si sono sfidate ieri in Val di Sole: Napoli e Pro Vercelli. Un'amichevole focosa, che all'intervallo ha visto Luciano Spalletti protagonista, strigliando i giocatori avversari per la loro eccessiva aggressività sul rettangolo verde. C'è stato anche un accenno di rissa nella ripresa del match che spiega bene i toni accesi nel corso della partita. Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'infortunio di Diego Demme ha acceso gli animi nel ritiro di Dimaro-Folgarida tra le due compagini che si sono sfidate ieri in Val di Sole:e Pro. Un'amichevole focosa, che all'ha visto Luciano Spalletti protagonista, strigliando i giocatori avversari per la loro eccessiva aggressività sul rettangolo verde. C'è stato anche un accenno di rissa nella ripresa del match che spiega bene i toni accesi nel corso della partita.

Advertising

sscnapoli : ?? Oggi alle 17:30 #NapoliProVercelli. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky (canale 203) e in chiaro da Canale… - DiMarzio : #Napoli, infortunio per Demme durante l'amichevole contro la Pro Vercelli - sscnapoli : ?? Domani alle 17:30 #NapoliProVercelli. Ecco dove seguirla in diretta?? ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Napoli-Pro Vercelli scintille allintervallo: il motivo - #Napoli-Pro #Vercelli #scintille - OdeonZ__ : Napoli niente gioia: solo 1-0 con la Pro Vercelli e infortunio a Demme -