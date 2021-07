MotoGP, il mondo di Valentino Rossi scricchiola: “Siamo delusi…” (Di domenica 25 luglio 2021) È un Valentino Rossi malinconico quello ammirato, fin qui, in questo Motomondiale. Il Dottore non riesce ad incidere con la sua moto e la squadra, per bocca del proprio team director, ha ammesso candidamente che si aspettava prestazioni leggermente migliori dal centauro italiano, vera e propria leggenda della MotoGP. La stella dell’uomo venuto da Tavullia sembra eclissarsi sempre più nel cono d’ombra (inevitabile) portato dalle primavere che, incessanti, corrono più della sua voglia di vittoria e rivalsa. Tra una notizia su un suo possibile ritiro ed una sostituzione a fine campionato, il nome di Jonathan Rea sembra far capolino da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) È unmalinconico quello ammirato, fin qui, in questo Motomondiale. Il Dottore non riesce ad incidere con la sua moto e la squadra, per bocca del proprio team director, ha ammesso candidamente che si aspettava prestazioni leggermente migliori dal centauro italiano, vera e propria leggenda della. La stella dell’uomo venuto da Tavullia sembra eclissarsi sempre più nel cono d’ombra (inevitabile) portato dalle primavere che, incessanti, corrono più della sua voglia di vittoria e rivalsa. Tra una notizia su un suo possibile ritiro ed una sostituzione a fine campionato, il nome di Jonathan Rea sembra far capolino da un ...

