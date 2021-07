Motogp | Bagnaia | Le Yamaha ora sono avanti Dobbiamo migliorare

Advertising

Non manca molto alla fine della pausa estiva del calendario di. Ultimo gran premio disputato ad Assen a fine giugno, ora si attende l' 8 agosto quando il ... seguono Zarco con 122 econ ...Francescoprova ad analizzare quanto visto sino ad ora, ponendo anche il mirino sui prossimi mesi. "Sono felice, ma dobbiamo fare dei passi in avanti se vogliamo lottare per il titolo - ...Pausa estiva di lavoro per Bagnaia e Ducati: 109 punti non bastano per lottare per il titolo Non manca molto alla fine della pausa estiva del calendario di Motogp. Ultimo gran premio disputato ad Asse ...Pecco Bagnaia ha fatto un bilancio, rispetto alle Yamaha, della prima parte del Mondiale MotoGP disputato nelle scorse settimane ...