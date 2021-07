Moto | muore il baby pilota 14 enne Hugo Millan | investito in gara da un altro pilota

(Di domenica 25 luglio 2021)è morto . Ildi 14 anni vero e poprio talento dell'European Talent Cup è morto in seguito ad un terribile incidente in pista . Iltalento delle due ruote si è spento in seguito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moto muore

IL GIORNO

Il suo soprannome era Iceman per la sua freddezza in sella allaIl mondo delle due ruote è in lutto. È morto Hugo Millan, talentuoso pilota classe 2006. Un terribile incidente motociclistico è avvenuto questa mattina nella gara della European Talent Cup sul ...Il pilota spagnolo di 14 anni perde la vita sul circuito di casa. E' scivolato dopo un highside ed è stato investito senza colpe dal polacco Pawelec ...Hugo Millan è morto. Il pilota di 14 anni vero e poprio talento dell'European Talent Cup è morto in seguito ad un terribile incidente in pista. Il baby talento delle due ruote ...