Moto GP: muore a 14 anni durante la gara. Addio ad Hugo Millan (Di domenica 25 luglio 2021) durante il round sul circuito di Aragon, Hugo è caduto con la Moto a 13 giri dalla fine. Nel tentativo di lasciare la pista a piedi, Hugo è stato travolto dal polacco Oleg Pawelec che si è trovato improvvisamente davanti e non ha potuto evitarlo. La gara è stata subito sospesa, tutti hanno compreso la gravità della situazione. Immediato il soccorso del giovane spagnolo, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Saragozza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo una lunga pausa per consentire i soccorsi a Millan, è ripartita gara-1 della European ...

