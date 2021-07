Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Moto: European Talent Cup, ad Aragon muore pilota 14enne: (ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il mondo delle d… - dinoadduci : Tragedia nell’European Talent Cup: incidente fatale per il 14enne Millán - lacittanews : Il pilota 14enne non ce l'ha fatta dopo un terribile incidente sul circuito di Aragon, nella gara della European Ta… - LuigiBevilacq17 : RT @Gazzetta_it: Tragedia nell’Europen Talent Cup: morto il pilota 14enne Hugo Millan - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Moto, European Talent Cup 2021: tragedia ad Aragon, morto il pilota 14enne #HugoMillan -

Ultime Notizie dalla rete : Moto European

Il giovanissimo pilota dellatalent cup è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell'incidente avuto nella prima gara in programma oggi. La morte comunicata dopo la gara del ...Il mondo delle due ruote è in lutto. È morto Hugo Millan, talentuoso pilota classe 2006. Un terribile incidente motociclistico è avvenuto questa mattina nella gara dellaTalent Cup sul circuito di Aragon. Millan, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position, è caduto a 13 giri dal traguardo e nel tentativo di uscire dalla pista a piedi ...Il pilota spagnolo di 14 anni perde la vita sul circuito di casa. E' scivolato dopo un highside ed è stato investito senza colpe dal polacco Pawelec ...Hugo Millan è morto. Il pilota di 14 anni vero e poprio talento dell'European Talent Cup è morto in seguito ad un terribile incidente in pista. Il baby talento delle due ruote ...