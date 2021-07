Moto | European Talent Cup 2021 | tragedia ad Aragon | morto pilota 14enne

Leggi su sportface

(Di domenica 25 luglio 2021)alla EuropeaCup. Hugo Millan,di 14anni, ha perso la vita durante la gara svoltasi alrLand. Millan, a 13 giri dal termine, è caduto a terra e mentre cercava di rialzarsi è stato travolto dal polacco Milan Leon Pawlec, che non è riuscita ad evitarlo. Bandiera rossa immediata e ambulanza in pista, poi la corsa in ospedale in elicottero all’Hospital Miguel Servet di Saragozza. I soccorsi, seppur tempestivi, non sono però bastati a salvare la vita al quattordicenne e il mondo dellepiange un’altra giovane vittima. ...