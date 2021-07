Mille euro di bonus vacanze da spendere in Italia per chi si vaccina: la proposta del deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni (Di domenica 25 luglio 2021) Estendere il bonus vacanze a chi si è fatto somministrare i vaccini anti-Covid e portarlo a Mille euro: è la proposta avanzata dal deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, al ministro dell’Economia, Daniele Franco. “Aiutiamo il turismo e non mandiamo in giro persone che propagano il virus“, ha proposto in settimana Giacomoni nel corso di un’audizione del ministro presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, riunite in seduta comune. “Al tempo stesso premiamo gli onesti e chi si ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Estendere ila chi si è fatto somministrare i vaccini anti-Covid e portarlo a: è laavanzata daldi, al ministro dell’Economia, Daniele Franco. “Aiutiamo il turismo e non mandiamo in giro persone che propagano il virus“, ha proposto in settimananel corso di un’audizione del ministro presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, riunite in seduta comune. “Al tempo stesso premiamo gli onesti e chi si ...

