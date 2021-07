Milan-Modena 5-0 | Tonali ‘teleguidato’ da Pioli durante la partita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Modena

Ilè assolutamente intenzionato a regalare a Stefano Pioli un nuovo rinforzo per affiancare ...è stato protagonista di uno sfavillante esordio con la numero 10 nell'amichevole contro il. ...Intanto ilnel pomeriggio di ieri ha disputato un'altra amichevole contro iled a margine di questa il capitano Romagnoli ha parlato aTv dicendosi molto concentrato nel fare bene ...Secondo Sportmediaset, il Milan sta lavorando sodo per trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu. Le piste più calde sono due ...Il Milan, nonostante accordi siglati e parole date, non riesce a concludere per un forte trequartista sul quale sembrava ormai essere posta la fine delle trattative. Ecco che però i rossoneri potrebbe ...