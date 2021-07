Milan, il colpo che accontenta Pioli: 35 milioni e si chiude (Di domenica 25 luglio 2021) La ricerca per il Milan del trequartista non si ferma: l’arrivo di Hakim Ziyech dal Chelsea può far contento Pioli. Il Milan è alla ricerca di un trequartista che vada a sostituire Hakan Calhanoglu. Maldini e Massara continuano perciò a monitorare diversi profili che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Tra le diverse ipotesi resta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 luglio 2021) La ricerca per ildel trequartista non si ferma: l’arrivo di Hakim Ziyech dal Chelsea può far contento. Ilè alla ricerca di un trequartista che vada a sostituire Hakan Calhanoglu. Maldini e Massara continuano perciò a monitorare diversi profili che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Tra le diverse ipotesi resta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

