Milan Femminile, rinnovo Giacinti: il post del club su Instagram (Di domenica 25 luglio 2021) Valentina Giacinti ha firmato il rinnovo con il Milan e la società rossonera le ha dedicato un post sul profilo Instagram del club Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Valentinaha firmato ilcon ile la società rossonera le ha dedicato unsul profilodel

Advertising

PianetaMilan : #MilanFemminile, rinnovo @Giacinti9: il post del club su #Instagram - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ferrante_pie : RT @MilanPress_it: THE LOVE STORY CONTINUES ??? 'AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato l'accordo con la calciatrice della Prima… - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #MilanFemminile – Rinnovo triennale per capitan @Giacinti9 - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Follow… - Cucciolina96251 : RT @zazoomblog: Calciomercato Milan Femminile – Rinnovo triennale per capitan Giacinti - #Calciomercato #Milan #Femminile - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: THE LOVE STORY CONTINUES ??? 'AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato l'accordo con la calciatrice della Prima… -