Milan, cambia la richiesta di Kessie per il rinnovo (Di domenica 25 luglio 2021) cambia – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – la richiesta di Franck Kessie per il rinnovo di contratto con il Milan, in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista ivoriano, impegnato ai giochi olimpici con la propria nazionale, vorrebbe rimanere in rossonero e si aspetta un adeguamento alla “Ibra“. 7mln di euro e non 6 come era stato riportato nei giorni scorsi. Il Milan, dal canto suo, è fermo ad un’offerta di 6mln e vedrà presto l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La Premier segue Kessie, in particolare il Livepool, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021)– secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – ladi Franckper ildi contratto con il, in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista ivoriano, impegnato ai giochi olimpici con la propria nazionale, vorrebbe rimanere in rossonero e si aspetta un adeguamento alla “Ibra“. 7mln di euro e non 6 come era stato riportato nei giorni scorsi. Il, dal canto suo, è fermo ad un’offerta di 6mln e vedrà presto l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La Premier segue, in particolare il Livepool, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan cambia Milan convince: cinquina al Modena ... il punteggio finale però non cambia rispetto a quello del primo tempo, finisce 5 - 0 a Milanello. ... Attiva ora IL TABELLINO MILAN - MODENA 5 - 0 MILAN PRIMO TEMPO (4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu; Gabbia, ...

Highlights e gol Milan - Modena 5 - 0, amichevole 2021 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Milan - Modena 5 - 0 , match amichevole del precampionato 2021 dei rossoneri. A Milanello nel primo ... Il parziale non cambia, in alto il video.

Il Milan cambia idea su Pobega Calciomercato.com Tuttosport - Milan, goleada nel segno di Brahim Diaz: lo spagnolo c'è e punta alla maglia da titolare In un certo senso era una “prima”. La prima uscita della sua seconda vita in rossonero. Parliamo, ovviamente, di Brahim Diaz, protagonista indiscusso nell’amichevole di ieri con ...

Kaio Jorge, Juve o Milan? Decide Cristiano Ronaldo Contratto in scadenza a dicembre, il brasiliano è appetito dalle due big della Serie A. Ecco come CR7 può cambiare il suo destino ...

