Migliaia di brasiliani chiedono il processo a Bolsonaro: 'Impeachment' (Di domenica 25 luglio 2021) Decine di Migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'Impeachment del presidente Jair Bolsonaro per la sua gestione della crisi ... Leggi su globalist (Di domenica 25 luglio 2021) Decine didisono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'del presidente Jairper la sua gestione della crisi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere… - bocchescucite : New post: 25 Luglio 2021 Migliaia di brasiliani chiedono il processo a Bolsonaro: “Impeachment” #coronavirus - globalistIT : - ParentsFutureIT : Il Brasile ha bisogno di tornare a nuova vita ed i brasiliani hanno bisogno di proteggere indios e foresta. ?? per u… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'imp… -