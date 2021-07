Metti la nonna in freezer: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 25 luglio 2021) Metti la nonna in freezer: trama, cast e streaming del film Stasera, domenica 25 luglio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Metti la nonna in freezer, film del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, interpretato da Fabio De Luigi e Miriam Leone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell’anziana nonna Birgit. All’improvvisa morte di quest’ultima, per evitare la ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 luglio 2021)lain: trama, cast e streaming delStasera, domenica 25 luglio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondalaindel 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, interpretato da Fabio De Luigi e Miriam Leone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell’anzianaBirgit. All’improvvisa morte di quest’ultima, per evitare la ...

Advertising

Sammax883B : @teo_acm @Mora20La Metti la nonna in freezer. Non avevo visto fosse uscito al cinema. Di che anno è? - GuidaTVPlus : 25-07-2021 21:25 #Rai1 Metti la nonna in freezer #FilmCommedia #StaseraInTV - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 25 luglio in prima serata su Rai1 va in onda la commedia “Metti la nonna in freezer” - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 25 LUGLIO 2021: UNA DOMENICA TRA METTI LA NONNA IN FREEZER, TOKYO 2020 E SPIRITI NELLE TENEBRE - AmiraImbaby : RT @PocoFirstLady: - Nonna ho comprato la bicicletta - Ma perché mi devi dare tutti questi pensieri? Metti che cadi, come facciamo? -