Mercato Juventus, Gasperini piomba sull’obiettivo bianconero: i dettagli (Di domenica 25 luglio 2021) Mercato Juventus – Sono ormai settimane che la dirigenza bianconera sta lavorando sodo per mettere a disposizione del tecnico livornese gli innesti giusti per poter puntare in alto. Questa prima fase del ritiro precampionato servirà ad Allegri anche per fare le valutazioni del caso e capire dove la sua Juventus necessita di maggior investimenti. Il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti pare essere la linea mediana, con Locatelli che rimane in pole position ma che potrebbe non essere il solo innesto in quella zona del campo. Mercato Juventus, Atalanta su Damsgaard Un nome molto gettonato in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 luglio 2021)– Sono ormai settimane che la dirigenza bianconera sta lavorando sodo per mettere a disposizione del tecnico livornese gli innesti giusti per poter puntare in alto. Questa prima fase del ritiro precampionato servirà ad Allegri anche per fare le valutazioni del caso e capire dove la suanecessita di maggior investimenti. Il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti pare essere la linea mediana, con Locatelli che rimane in pole position ma che potrebbe non essere il solo innesto in quella zona del campo., Atalanta su Damsgaard Un nome molto gettonato in ...

Advertising

sportmediaset : La Juve accelera per #Locatelli: in programma nuovo vertice col Sassuolo. #SportMediaset - MarcelloChirico : la #Juventus ha proposto scambi #Bernardeschi ?? #Damsgaard a @sampdoria #Bernardeschi (+ #Frabotta )??#Gosens ad… - forumJuventus : GdS: 'Dybala non si muove, il legame di Paulo con la Juventus è tornato saldo e futuribile e la Joya non è più sul… - jovinco82 : RT @CarcarloMarr: Devastato dall’immobilisimo sul mercato della Juventus FC - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: La Juve accelera per #Locatelli: in programma nuovo vertice col Sassuolo. #SportMediaset -