Meloni | “Noi negazionisti? Ridicole accuse da chi faceva gli aperitivi ridendo del Covid” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 25 luglio 2021) “Quelli di ‘abbraccia un cinese, l’unico virus è il razzismo’, deglicontro la fobia contagio, del ‘ilnon viaggia sui mezzi pubblici’, del ‘ilnon arriva coi barconi degli immigrati’; quelli che hanno trasformato ilin una mangiatoia per il solito circuito degli amichetti della sinistra con mascherine farlocche e strapagate, consulenze milionarie, appalti a società fantasma; quelli dei banchi a rotelle, quelli che un anno fa pubblicavano libri su come avevano sconfitto il; quelli che in un anno e mezzo non hanno fatto nulla per potenziare la sanità pubblica e le cure ...