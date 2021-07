Medjugorje: ultimo messaggio del 25 Luglio 2021 alla veggente Marija – VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) Anche oggi la Madonna, come ogni 25 del mese, ha dato il suo messaggio alla veggente Marija, e per suo tramite a tutti noi, nel giorno in cui Medjugorje festeggia il suo Santo Patrono, San Giacomo, protettore dei pellegrini. ? Medjugorje, messaggio del 25 Luglio 2021 alla veggente Marija: “Cari figli! Vi invito ad essere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 25 luglio 2021) Anche oggi la Madonna, come ogni 25 del mese, ha dato il suo, e per suo tramite a tutti noi, nel giorno in cuifesteggia il suo Santo Patrono, San Giacomo, protettore dei pellegrini. ?del 25: “Cari figli! Vi invito ad essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

